El pasado fin de semana una preocupante noticia comenzó a circular en las redes sociales, donde se aseguraba que el socialité Di Mondo había fallecido en Santiago.

Según la información que se compartía en Twitter, supuestamente la PDI había encontrado a Di Mondo muerto junto a una bandera nazi, dando para hablar luego de un aparente suicidio.

En este contexto el matinal de Mega “Mucho Gusto” se contactó con la celebridad que reside en Nueva York, Estados Unidos, donde aclaró entre risas que “no estaba muerto, andaba de parranda“.

El modelo narró que se encontraba en perfectas condiciones y que al momento que le empezó a llegar una ola de mensajes, se hallaba en una sesión de fotos.

Si bien explicó que en ese momento no le tomó mayor importancia a esta información que circuló por las redes, luego se preocupó.

“Estaba sorprendido no supe qué decir (…) Igual mi familia no creo que se fuera a preocupar, porque decía que estaba en Santiago, y sabían que estaba acá“, detalló.

Un aspecto que recalcó fue lo relacionado con los nazis: “En primera instancia no entendía nada. Segundo, me pareció chocante lo de la bandera nazi, es raro. Ese aspecto no es chistoso”.”

Por último expresó que está “más vivo que nunca”, sin embargo hizo un llamado a ser responsables con la información que se comparte en las redes sociales.