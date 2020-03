El día de ayer debutó el nuevo espacio de Canal 13 “Bailando por un Sueño“, el cual es conducido por Martín Cárcamo y cuenta con la presencia de una decena de conocidos rostros.

Entre estos se encuentra Leo Méndez Jr, quien en una conversación con el conductor reveló que tuvo intenciones de renunciar al programa, días antes de su estreno, debido a problemas personales.

“Fue un momento de desequilibrio. Lo hablé con mi equipo, y fue un momento de extrañar a mi familia, a mi perro, a mi pareja. Fue un momento de desequilibrio, nada más que eso“, narró el joven confesando que se encontraba asustado.

No obstante, quien lo ayudó en este complejo momento fue su padre, Dj Méndez, quien “me dio el speech de la vida (…) Me dio un momento de relajo“, sostuvo el maquillador.

“Tuvimos que estar con Caro, con la Coach, apoyando 100% a Leo, había que darle todo el apoyo, estuvo complicado“, agregó Vicente, su bailarín.