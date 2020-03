View this post on Instagram

Amigos, despedimos febrero y saludamos ya el tercer mes del año. Que prime la cordura, el encuentro, la razón. Que nuestros reclamos sean oídos y que las expectativas sean cumplidas. No nos enfrentemos entre hermanos, nos merecemos mucho más que este triste escenario al que nos han arrastrado años de indiferencia. Hagamos lo que sea necesario para demostrarle a los negligentes que nosotros podemos estar a la altura. Vamos por la igualdad y la verdadera dignidad. Tratémonos bien, aunque por años nos hayan menospreciado. Acá todos tenemos derecho a estar y vivir, como dice la canción, en paz.