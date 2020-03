En los primeros capítulos de “Bailando por un Sueño“, el nuevo estelar de Canal 13 que es conducido por Martín Cárcamo, se vivió un romántico momento entre el “rubio natural” y Raquel Argandoña, que es parte del jurado.

En plena transmisión en vivo, y sin mucho titubeo, la “quintrala” accedió a darle un beso a Cárcamo, lo cual dejó impactado al conductor.

No obstante, de seguro Raquel Argandoña jamás imaginó que esta juguetada le traería problemas en su relación amorosa con Félix Ureta.

“Con el beso que le di ayer no me contestan el teléfono. Tú sabes que yo soy una chica muy conservadora, nunca había besado a un hombre en televisión y algo me pasó que me dejé llevar por ustedes y soné (…) He tratado y no me contestan“, aseguró Argandoña para el sitio oficial del programa.

Raque Argandoña además aseguró que no sabe qué hacer. “Más lo que me costó encontrarlo y ahora lo perdí por un beso así, atroz lo encuentro”.

Finalmente expresó que se arrepiente, “pero así como arrepentirme, no, porque está bastante bueno Martín. Pero no, Martín es como un hermano para mí. Algo me pasó hoy día y bueno, hasta anoche, antes del beso, estaba contenta“.