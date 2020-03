El programa “MILF” debutó el 2017 y su conductora, Claudia Conserva, no se ha ausentado ni un solo día. Hasta ahora, donde no ha podido participar del espacio por un delicado motivo.

Durante estos días quien ha conducido el espacio ha sido su esposo, Juan Carlos Valdivia, quien ha asistido al programa en reemplazo de Conserva, que se encontraría acompañando a su hija Matilda, que fue sometida a una delicada cirugía máxilofacial.

Fue la propia Claudia Conserva quien detalló la situación a través de una extensa publicación en Instagram.

“Hace casi tres años que comenzó Milf y nunca me he ausentado, nunca he dejado hacer mi trabajo, hasta hoy (…) Afortunadamente todo salió bien, y quedó internada (su hija) por un par de días. Los médicos nos advirtieron que el post operatorio era muy complicado y doloroso, y en eso estamos, aún no pasan 24 horas de la intervención“, partió comentando en la red social.

En esta línea agregó: “Ella ha sido muy valiente y se está bancando el proceso con mucho temple, es una niña increíble que admiro cada día más. Siento que hoy, mi lugar es acompañarla en estas horas tan difíciles, atenderla y cuidarla cómo se lo merece. Los que me conocen saben que solo algo muy importante me haría faltar a mi “isla de la fantasía” que es ‘MILF’, mi espacio de distracción y terapia”.

Con esta reflexión Conserva dio a entender su necesidad de estar más que nunca junto a su hija, por lo que estaba dispuesta a faltar a “MILF” por un tiempo.

“Mis queridas ‘MILF’, ustedes me entienden y espero mañana estar como siempre entregándoles un poco de entretención y poder compartir esta experiencia como amigas, como lo que somos“, cerró, aludiendo a sus colegas Renata Bravo y Yazmín Vásquez.

Aquí puedes ver su publicación: