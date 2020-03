La tierna publicación de Jean Philippe Cretton junto a una de las mujeres más importantes en su vida

View this post on Instagram

Sé que viene de cerca, pero mi hija es increíble. Una niña sensible, inteligente, perspicaz, aguda. Linda fortuna mía, la de ser su padre. Abracemos a nuestr@s niñ@s, sin dudar, sin dejar para mañana. Son pequeños grandes profesores que tenemos a nuestro lado. Aprovechémoslos. Cariños desde este papá con babero a sus hij@s. Linda noche para tod@s