El día de ayer se emitió un nuevo capítulo de “Bailando por un Sueño“, el nuevo estelar de Canal 13, episodio donde debía registrarse la primera eliminación, lo cual finalmente no ocurrió y las parejas nominadas irán a duelos por salvación.

Si bien el foco del espacio es la competencia que existe entre los bailarines, esto no es todo lo que se roba la atención, pues la interacción entre los miembros del jurado también da bastante que hablar.

Hace unos días se vivió un tenso encontrón entre Raquel Argandoña y Carolina De Moras, ambas colegas en el espacio, donde esta última tildó de “mañosa” a la “Quintrala”.

En este contexto la exanimadora del Festival de Viña pidió disculpas por si “alguien” se sintió ofendido con sus palabras, pero esta generalización no fue del agrado de Argandoña.

Allí intervino Francisca García-Huidobro. “Siento que esto está lleno de eufemismos. Carola hizo un comentario sobre Raquel y ella quiere que le pidan disculpas. Es súper simple“.

Ante la inconformidad de Argandoña, De Moras miró a Raquel y se disculpó: “Si tú necesitas disculpas, yo te pido las disculpas. Lamento profundamente que mis palabras les hayan caído mal y de verdad no fue con esa intención”.

En la misma línea agregó: “La verdad Raquel, te admiro montones, tienes una trayectoria increíble y si te molestó que dijera que estaban un poquito mañosos (con Aníbal Pachano), me disculpo, te juro que no fue mi intención”.

No obstante, estas sinceras palabras no fueron bien recibidas del todo por Argandoña, quien entregó una dura replica: “¿Tú me estás pidiendo disculpas? Te las acepto y te rogaría que nunca más volvieras a hacer esos comentarios de mí, por que yo nunca pongo en duda el profesionalismo de mis compañeros. Así no vamos a tener problemas”, cerró.