Hace poco hablábamos de la visita de Francisco Saavedra en el programa “Sigamos de Largo“, donde volvió a repasar su adicción a la cocaína que sufrió durante su época universitaria.

No obstante, otro de los temas que tocó en el late de Canal 13 fue el amor, donde el conductor de “Lugares que Hablan” reveló que contrajo matrimonio y entregó jugosos e inéditos pasajes de su vida amorosa.

“Yo estoy profundamente enamorado, me casé hace poco más de un año, voy muy bien. Uno siempre tiene que pensar que cuando uno se casa no anda escondiendo esa relación. Pero tu mundo privado, es tu mundo privado”, sostuvo el rostro de la exseñal católica.

¿Por qué nunca lo contó? fue la pregunta que quedó en el aire, pero que Saavedra se encargó de responder: “A veces los colegas de la prensa no entienden que una relación está dividida en dos y uno es una parte de esa relación. Y si la otra parte no quiere entrar en esto, no quiere por nada del mundo que se haga público, ser noticia, uno tiene que respetar eso“, explicó.

Por último reafirmo su amor: “Lo único que te puedo decir es que soy feliz, me casé en Curicó, soy un hombre enamorado“.