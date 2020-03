Tonka Tomicic se contagió con “Bailando por un sueño” y sorprendió en el matinal de Canal 13

Este viernes, Valentina Roth y su partner en “Bailando por un sueño”, David Sáez, visitaron “Bienvenidos”, ocasión en la que Tonka Tomicic intentó demostrar sus aptitudes para el baile sobre “la pista” del matinal del 13

Primero con Francisco Saavedra y luego con el mencionado bailarín. De hecho, todo esto terminó casi siendo una humorada, en especial porque a la animadora del espacio matutino de Canal 13 se le movió parte de su vestuario en medio de las piruetas que trató hacer.

Tonka contó, entre risas, que “Pancho es el culpable, él me invitó y me tentó”, agregando que “le pusimos empeño, pero yo no estaba preparada para el baile”.

Eso sí, con David Sáez todo fue distinto y algo mejor salió el asunto. “La instrucción fue pon todo duro que el bailarín te lleva, y yo puse todo duro y me dejé llevar”, dijo Tomicic en medio de carcajadas.

