El último capítulo de “La Divina Comida” tuvo como invitados a Nicolás Copano, Magdalena Müller, Amparo Noguera y Guido Girardi. Y fue la casa de este último que llamó profundamente la atención de los televidentes.

La casa del senador PPD está repleta de imágenes religiosas. Por todos lados cuelgan cuadros, máscaras, santos y vírgenes, entre otras cosas. Tanto así, que algunos compararon la vivienda con un museo o una casa embrujada.

“A mí me gusta la espiritualidad, soy una persona no creyente en religiones, pero creo que todos los seres humanos somos espirituales y la espiritualidad se puede dar de manera libre. Me gusta la religiosidad indígena popular”, explicó el parlamentario.

“Increíble el museo que ha creado” y “¿cómo le harán el aseo?”, fueron algunos de los comentarios que lanzaron los demás invitados.

En redes sociales las reacciones no fueron muy diferentes: “Es idea mía o a todos nos dio susto la casa de Girardi!!!”; “La casa de Guido Girardi es como las de CSI cuando visitan la casa del asesino serial que acaban de descubrir”; “Se me imagina que en la casa de Girardi no deben ni penar, con tantos santos pegados”.

Revisa un extracto del capítulo: