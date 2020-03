Así es como la actriz Ingrid Cruz se prepara para la nueva nocturna de Mega

La nueva nocturna de Mega ya se está alistando y Ingrid Cruz, una de las actrices que forma parte del elenco, ha mostrado cómo se ha preparado para interpretar su papel en compañía de Benjamín Vicuña, Paz Bascuñan y Francisco Pérez-Bannen.

En la imagen que compartió la intérprete a través de Instagram se le ve boxeando junto a Christián Farías, reconocido entrenador.

En la postal Cruz escribió: “Estos dos hombres maravillosos me han ayudado mucho para este personaje. Un entrenamiento distinto, no para estar más en forma ni para verme bien (que ayuda igual), si no un entrenamiento para darle vida a una parte de mi nuevo personaje“.

Luego agregó: “Gracias por la paciencia y el apoyo. Y espero que les guste lo que se viene pronto. Próxima nocturna Mega”.

Aquí puedes ver la publicación: