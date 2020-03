Una entrevista a fondo a Nabila Rifo es la que se podrá ver este lunes a las 22:00 horas en el programa “Mentiras Verdaderas” de La Red.

Cabe recordar que Nabila fue brutalmente atacada por Mauricio Ortega, quien fue condenado a 18 años de cárcel por golpearla y sacarle los ojos en el año 2016.

Tras esto, la mujer conversará con Eduardo Fuentes sobre cómo es su vida actual y cómo se siente respecto a la ayuda que le prometió el Estado con respecto a su caso.

En primera instancia, Nabila expresa que “en la primera etapa hubo mucho apoyo del Estado, promesas que nunca se cumplieron. Pero como que cambió el Gobierno y se olvidaron de mí”.

Por otra parte, sobre su agresor declaró que “yo le diría que lo perdoné (…) y solamente Dios sabe qué va a pasar con él”.

Finalmente la mujer relató que sabía que estaba en una relación abusiva: “Me empecé a cabrear del maltrato (…) y lo evitaba, a veces no llegaba a dormir, me iba con mis hijos, pero él me buscaba y me prometía cosas, que iba a cambiar, y yo volvía creyendo que iba a cambiar”, cerró.

Revisa acá parte de la entrevista: