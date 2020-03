Amaro Gómez-Pablos mostró sus dotes de bailarín en “Bienvenidos”: “Es algo que he hecho siempre”

Este miércoles, Aníbal Pachano y su hija Sofía visitaron el panel del matinal del 13 “Bienvenidos”, ocasión en la que la bailarina argentina desafió a Amaro Gómez-Pablos para moverse al ritmo de una buena canción.

Y el conductor de “Bienvenidos” aceptó y terminó bailando onda disco y salsa. Hasta la chaqueta se terminó sacando el periodista en medio de la pista de baile del programa matutino de Canal 13.

“El baile es celebración y en la vida hay que bailar… y aunque esté lesionado, con el talón de Aquiles fastidiado, hay que tener actitud”, señaló el nuevo partner de Tonka Tomicic, agregando que “me encanta como lo ha hecho Mirna (bailó flamenco con Eyal Meyer) y me encantan los movimientos que recordamos de Polo al estilo Travolta, por lo tanto yo no podía ser menos. Yo tenía que subir al ruedo y feliz”.

El conductor de “Bienvenidos” confesó que “siempre me ha gustado el baile, y a mis hijos también. El baile es algo que he hecho siempre”.

