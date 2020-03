Billie Eilish se quitó la ropa en pleno concierto para entregar potente mensaje sobre su cuerpo

No hay duda que Billie Eilish es un fenómeno mundial que suma millones de fanáticos en todos los continentes.

Uno de los aspectos que destaca de la artista son sus prendas “oversize“, lo cual ha sido característico a lo largo de su carrera.

No obstante, en uno de sus conciertos en Miami, realizó un duro mensaje contra la discriminación y las críticas que recibe por su cuerpo.

“¿Te provocan mis hombros? ¿Y mi pecho? ¿Mi estómago? ¿Mis caderas? ¿El cuerpo con el que nací no es lo que querías?“, se escucho en el recital, mientras se mostraba como Billie Eilish se despojaba de una de sus prendas.

Luego agregó: “Si lo que llevo es cómodo, no soy una mujer. Si me quito las capas, soy una puta… Si me pongo más, si me pongo menos, ¿quién decide en qué me convierte eso? ¿Qué significa eso? ¿Mi valor se basa solo en tu percepción? ¿O tu opinión sobre mí no es mi responsabilidad?“.

Aquí puedes ver el video: