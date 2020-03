Un tenso momento fue el que se vivió ayer, en una nueva emisión del programa “Bailando por un sueño” de Canal 13, donde se presentó el querido Sensual Spiderman.

El bailarín ecuatoriano de 33 años mostró todo su talento junto a su compañera Xiomara Herrera, aunque no fueron calificados como ellos esperaban, debido a la contundente crítica que recibieron por parte del jurado Jaime Coloma, quien llegó al espacio en reemplazo de Francisca García-Huidobro.

Pero no solo fue este jurado quien criticó la presentación de Renato Avilés -el hombre bajo la máscara- sino que también lo hizo Felipe Ríos, miembro del “BAR”.

Cabe mencionar que Coloma calificó con nota “5” la coreografía de Renato, puesto que a su juicio, el personaje de “Spiderman” coartaba sus pasos de baile en la onda disco.

Finalmente el bailarín quedó con 20 puntos en total, aunque de igual forma el jurado solicitó la opinión del BAR: mientras Karen Connolly les subió un punto al equipo, el actor Felipe Ríos se los bajó y quedaron con el mismo puntaje.

¿La razón? Ríos coincidió con las críticas de Jaime Coloma, momento en el cual vivieron un tenso enfrentamiento con Aníbal Pachano, quien defendió al artista callejero.

“Yo entiendo perfecto a Coloma y creo que tiene toda la razón, porque de alguna manera abusas de este personaje y no calza siempre en las coreografías o en los ritmos que haces”, comenzó expresando el actor.

A esto agregó que “ahora, para mí gusto, en la onda disco calzaba un poquitito más, las acrobacias eran súper buenas, la coreografía a mí no me convenció tanto, la encontré un poco lenteja. No me convenció la coreografía, eso fue, encontré que la primera parte fue lenta, para llegar a la coreografía había mucha imagen, pero creo sí que te superaste, de la salsa te superaste obviamente”, siguió comentando.

“No te lo tomes a lo personal, te voy a bajar un punto. Creo que tienes que tomarlo más en serio”, dijo Ríos, desatando una ola de pifias en el público.

Intervención de Aníbal Pachano

Fue justamente en este momento cuando el reconocido coreógrafo decidió intervenir, defendiendo el baile de Sensual Spidermam.

“Te quiero acotar algo porque recién hablé con Jaime Coloma, él coincide en que la palabra no era movilidad, la palabra era actuación, era expresión. Si vamos a pedirle a un personaje que tiene una máscara eso, lo que yo estoy diciendo es que hay que valorar al personaje y mejorar por otro lado, como mover mejor el cuerpo, tienes que bailar mejor, pero no le pidas algo que no va a poder suceder“, lanzó Pachano al actor.

“No entiendo qué me está diciendo señor Pachano, yo le hago caso al señor Coloma…”, replicó Felipe. “No, no, no, no le tengas miedo porque es crítico de arte”, dijo Aníbal en referencia a Jaime.

“A ver, a ver, a ver, relájese, amárrenlo por favor“, replicó el actor chileno. A esto agregó que “bueno, yo bajo un punto y te quiero ver más adelante y creo que te vas a superar con todas las acotaciones que te están dando los jurados”.

Tras esto, Aníbal declaró que “igual yo no me subo a ningún caballo ajeno mi amor”.

“¿Perdón? Bueno bajo un punto”, cerró el actor.

Haz clic acá para revisar el comentado momento.