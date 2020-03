Esta noche se podrá ver un nuevo capítulo del programa “Podemos Hablar” de Chilevisión, espacio donde el animador de televisión Juan Carlos Valdivia realizará una inédita confesión, la cual dejará a todos sorprendidos.

Todo se genera a raíz de una consulta realizada por el conductor del espacio, Julián Elfenbein, quien dice que “pasen al punto de encuentro quienes tendrían una noche de pasión con alguien de acá, en un juego de ficción“.

Ante esto, “Pollo” Valdivia decide pararse ante sorpresa de muchos. “Le quebraría el saque al Chino“, soltó el animador y esposo de Claudia Conserva.

A esto agregó que “en un juego de ficción, Chino Ríos, me encantaría tener algo con él, digo yo, para hacerle la vida imposible y molestarlo, es una aventura que no he experimentado todavía“.

“¿En serio? ¿Con un hombre?”, consultó Julián, ante lo cual el animador indicó que “para echar la talla, como es ficción dijiste tú”.

La reacción del Chino fue inmediata y le preguntó a Valdivia: “¿Qué me harías?, jajajajá“.

“Le quebraría el saque al Chino”, cerró el animador de TV+.

Revisa el adelanto acá: