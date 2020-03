Yamila Reyna no tuvo filtro y bromeó a Martín Cárcamo por tamaño de su camioneta

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, un diario nacional fue duramente criticado por su portada, donde aparecía el animador Martín Cárcamo luciendo su camioneta de dos metros.

La consigna en esta noticia era la técnica que ocupaba el conductor de televisión para estacionar tal camioneta, lo que causó rechazo en los internautas, quienes emitieron duras críticas contra el medio de comunicación por no referirse al Día de la Mujer.

Tras esto y en una nueva emisión del programa “Bailando por un sueño”, la actriz Yamila Reyna causó una divertida situación, luego de bromear al animador con su vehículo.

“No sabes lo que me pasó. Paso tantas horas en este canal, que yo digo ‘bueno, por último, que me salte la liebre acá en el canal’. Y vengo llegando ayer con el auto, al ensayo…”, comenzó expresando, momento en que fue interrumpida por la jurado Francisca García-Huidobro, quien aseguró que hace un año y tres meses que aún no “saltaba la liebre”.

“Nada, hay un hambre total, pero impresionante. Y vengo llegando, entro al estacionamiento y me demoré como dos horas en estacionar, porque está tu camioneta de dos metros. Entonces, bueno. Me meto y estaciono”, contestó la argentina, aludiendo al vehículo de Martín, palabras que sacaron risas en los presentes.

“Algún día voy a contar esa historia, no me la van a creer”, dijo Cárcamo. “Ojo, que él es lo mejorcito del canal, el más mino del canal, lejos”, señaló Francisca.

“Y con esos dos metros (…)“, finalizó Yamila.