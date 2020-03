Furioso médico español arremete contra la juventud por irresponsable actitud frente al Coronavirus 

Jesús Candel, un médico español conocido en la web como “Spiriman”, hizo un desesperado y potente llamado a los jóvenes, a quienes catalogó de irresponsables en medio de la pandemia de Coronavirus que ha experimentado un rápido avance.

El especialista utiliza su cuenta de Instagram para compartir diversos casos clínicos. Por estos días el médico trabaja sin descanso en el área de Urgencia del Hospital de Granada, donde intenta salvar vidas de personas que padecen la enfermedad provocada por el temido COVID-19.

En ese contexto, compartió un furioso video en su cuenta de la red social mencionada donde arremete contra la juventud. En el inicio del registro Spiriman destaca que acaba de atender a una mujer infectada por el virus que estaba “ahogándose viva” y continuó reprendiendo el comportamiento de los jóvenes que asisten a Urgencias para que se les haga el examen del Coronavirus sin tener síntomas.

“A la gente joven no sé cómo dirigirme. Os pedimos que dejéis de ver polladas (estupideces) en los móviles (…) Para que la gente joven, que está alejada, se entere de una puta vez de lo que tiene que hacer. Porque hay que pensar en todos. No hay que salir a la calle, no hay que estar descojonándose (riéndose) en el hospital (…) Hay gente joven que ha ido a los centros de salud porque tienen síntomas, y entonces solicitan que les hagan la prueba del coronavirus”, partió el especialista.

“Para ellos lo importante son ellos: quieren saber si se tienen que encerrar allí con todo su equipo de redes sociales, enclaustrarse y poner en Instagram que tienen el coronavirus. Si les dicen en sus centros de salud que se queden en sus casas, no os decimos esto para joderos vivos, queremos atender a una mujer, como la que acabo de atender, que ha venido ahogándose viva, que lleva una semana con fiebre, que está muy malita y que la hemos ingresado”, agregó el furioso médico.

Candiel apeló a la solidaridad de la población y pidió que todos quienes no necesiten atención de urgencia se queden en sus casas y respeten la cuarentena ya que, de lo contrario, solo contribuyen a que los servicios de salud colapsen.

“Iros al carajo cabrones, iros al carajo. Os están pidiendo médicos de toda España que os quedéis en vuestra casa. Y los que estáis muy jodidos, no tardéis en venir a Urgencias, para eso estamos aquí (…) A ver si con este video la gente joven se entere. Que se empiecen a preocupar de los problemas reales. No vengan a urgencia, el centro del mundo no son ustedes, son nuestros mayores y los que tienen patologías. Tienen que hacer lo posible para estar en primera línea y cuidar a nuestros padres y abuelos”, concluyó.

Revisa el registro a continuación: