El pasado sábado se emitió un nuevo capítulo de “La Divina Comida“, donde se contó con la presencia de Ignacio Lastra, Carolina Molina, Stefano Massú y Adriana Barrientos.

Quien abrió la jornada fue esta última, recibiendo a los comensales en su departamento ubicado en Las Condes.

Todo apunta a que el nerviosismo de ser la primera en recibir a los invitados, le jugó en contra. Esto, luego de que intentara sorprender a los comensales con un bajativo especial que no figuraba en el menú.

“Lo que no figura en el menú, es que tengo una sorpresa para prepararles. Yo a veces me las doy de barman en mi casa“, adelantó Barrientos.

La modelo realizó una mezcla de licor llamado Frangelico con leche condensada. El problema es que Barrientos no tomó de la manera correcta la coctelera, por lo que todo el líquido se le cayó encima.

“No te lo puedo llegar a creer“, expresó la ex “Morandé con Compañía”, mientras intentaba limpiar su vestimenta. “Me quiero morir“, soltó.

Pese a este fail, Adriana Barrientos logró servir un poco de su brebaje.