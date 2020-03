Fue el pasado 12 de marzo cuando la animadora Marcela Vacarezza fue duramente criticada por un usuario de Twitter, tras referirse a un video donde aparecen diversos manifestantes atacando una patrulla policial.

En dicha publicación, la animadora manifestó que el registro “me hace recordar a la serie The Walking Dead. No están muertos pero actúan igual”.

Ante esto, un usuario se lanzó contra ella y declaró que “tu visión de la vida cuica te tiene cegada, supéralo, eres inteligente”. A esto añadió que “insisto, la visión cuica es un tema, como ven esto de Providencia hacia arriba y como lo ven desde abajo”.

Ante esto, la esposa de Rafael Araneda no se quedó callada y decidió responder categóricamente: “Cuico o no cuico, de derecha, de centro o izquierda, jóvenes y adultos, tradicionalistas y liberales, rubios y morenos, lindos y feos, gordos y flacos, etc, todos debiesen condenar la violencia de donde venga. No puede ser que nos separe un concepto tan básico”, dijo.

Defensa de su madre

Tras lo sucedido, la madre de Marcela, Adriana Etcheverry decidió salir en su defensa y respondió al internauta por la misma plataforma.

“Y los padres de ella recién nos compramos un dpto de45 m2 para el que quede vivo después del Corona virus jajaja. Solo tenemos sentido del humor. Es muy buena persona nos ayuda con un dpto para vivir y gracias a ella conocimos algo del mundo. Es bella”, declaró la madre de Vacarezza.

La exrostro de televisión no tardó en agradecer sus palabras: “Linda mi madre… Y me defiende, aunque tenga 49 años”, cerró.

Revisa la publicación acá: