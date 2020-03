Don Francisco mostró todo su talento y recitó un poema relacionado al coronavirus

Durante la jornada de este miércoles, el Presidente Sebastián Piñera decretó Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por 90 días, debido a la emergencia que se vive actualmente por la llegada y expansión de COVID-19, lo que se suma al anuncio de cierre de fronteras.

Este hecho afectó a varios chilenos, entre ellos, a Mario Kreutzberger, quien se encuentra preparando la próxima edición de la Teletón, que se llevará a cabo el 3 y 4 de abril.

La decisión del gobierno afectará de cierta manera a la Teletón, puesto que no podrán venir artistas a esta cruzada solidaria, como se hace habitualmente.

“Nos estamos adaptando (…) le hemos pedido a todos los artistas internacionales que nos manden videos, cantando, actuando desde su casa o sencillamente saludando”, relató Don Francisco.

Por otra parte, sobre el autocuidado y el hecho de quedarse en cada por mayor seguridad, el animador confesó que “no es fácil para una persona como yo“.

Es por esto que Don Francisco comentó que, en tiempos de ocio, creó un poema relacionado al coronavirus, el que fue recitado en el matinal “Bienvenidos” de Canal 13.

“Estoy encerrado en mi casa por el coronavirus reinante. Veo como el tiempo pasa y crece en forma alarmante. Mientras tomo tecito con miel, me la paso mirando la tele. Me lavo las manos con alcohol gel, pensando en el virus que viene”, relató primero el animador.

A esto añadió que “si aparece alguien no lo toco. Hay que tener disciplina. Y si creen que estoy loco, vean lo que pasó en China. Si no lo tomas en serio, no te vas a infectar. Aquí no hay misterios, solo así te vas a salvar. Mientras tanto los convido, a que se relajen un poco. Que disfruten de Bienvenidos, pero no pierdan el foco”, cerró, causando inmediatos aplausos en los presentes.