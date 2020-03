El jurado de “Bailando por un sueño” Aníbal Pachano fue sumamente criticado durante esta jornada, por realizar “irresponsables” declaraciones en la televisión argentina en relación a la emergencia por coronavirus que se vive a nivel mundial.

Fue particularmente en el programa “Hay que ver” de Canal 9 donde Pachano fue consultado sobre la situación actual que se vive en Chile.

“Soy un paciente de mucho riesgo pero no le tengo miedo al coronavirus. Están en un dramatismo absoluto. Hay que bajar el panic attack“, comenzó expresando el coreógrafo.

A esto agregó que, con respecto a las medidas de prevención, “no tengo ninguna restricción por ahora. Aislarnos porque somos viejos me parece una mamarrachada”, soltó, sin medir sus palabras y muy por el contrario de las exigencias que hace el Gobierno.

“Soy consciente de que tengo mucho riesgo, pero tengo tanto remedio encima que parezco el monumento al laboratorio. Por el momento, yo no me siento mal (…) Yo me voy a aislar el tiempo que corresponda, pero no me voy a aislar de la vida, chicos, eso lo tengo clarísimo en mi cabeza“, declaró el jurado argentino.

“Va a llegar un momento en que esto se va a tranquilizar, y va a tener que ser de otras manera. Porque yo no voy a vivir entre cuatro paredes porque se le ocurra al presidente de la nación“, concluyó.

Revisa acá sus declaraciones: