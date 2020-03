¿Y Diana? La tierna manera en que Cristián Sánchez pasa sus días en cuarentena

View this post on Instagram

La importancia de lavarse las manos… 🖐🏻 SEAMOS RESPONSABLES!!!! 😷👍🏻💥🦠 #coronavirus 🇨🇱👊🏻🖐🏻😷. Ojalá les sirva!!! PD: por si lo quieren hacer: plato hondo con agua, pimienta, jabón y listo!!!