Kel Calderón vive ansiedad en cuarentena: “Si podemos rescatar algo, que sea la tremenda lección de humildad”

La hija de Raquel Argandoña, Raquel Calderón, contó en su cuenta de Instagram que no lo está pasando muy bien en su cuarentena voluntaria a causa del coronavirus, pues ha sufrido de ansiedad y echa de menos a sus más cercanos; sin embargo, llamó a continuar aislados y cuidarse.

En un extenso relato en su última fotografía, Kel confesó que “hoy fue un día de mucha ansiedad para mi, los días de encierro, de no ver a las personas que quiero, de preocuparme de que no se vayan a contagiar y de ver tanta tanta noticia trágica en tv y las redes me pasaron la cuenta, no poder ver a mi abuela, a mis papas, a mis amigos, incluso un par de veces me entro una basurita al ojo 🙄🥺 (no se rían porque apuesto a que no soy la única)”.

“Es increíble como cuando perdemos cosas que en nuestro día a día son tan simples, son lo que más echamos de menos“, continuó.

La influencer dijo que “revisando mi teléfono hoy, mirando fotos etc encontré estas de uno de mis viajes. En la que ven aquí, teniendo la oportunidad de la vida, estando en la mitad del desierto del Sahara, en lugar de estar disfrutando cada minuto, yo figuraba metida en mi celular haciendo quizás que tontera”.

“Hoy en mi casa donde lo único que tengo es mi teléfono, quisiera ser capaz de aprovechar más los momentos lindos que nos da la vida (cuando podamos volver a salir de nuestras casas) y pasar menos tiempo metida en mi celular.

Se que los problemas que tenemos hoy parecen inabarcables, y la angustia y el miedo son cosas que vamos a vivir durante estas semanas que se vienen”, dijo.

“Pero creo que si podemos rescatar algo, que sea la tremenda lección de humildad que estamos aprendiendo con esta Pandemia“, aseguró. “A valorar lo realmente importante”, insistió.