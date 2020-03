“Monopatín muerto de hambre”: “Chino” Ríos generó polémica al publicar fotografía de Jordi Castell con un “duro” mensaje

Gran polémica causó ayer el extenista Marcelo Ríos, luego de que publicara dos fotografías en su cuenta de Instagram del animador Jordi Castell.

En primera instancia, el exdeportista abrió el debate, tras publicar un registro de Jordi junto a su pareja, acompañándolo con el siguiente mensaje: “Te quería preguntar seriamente y públicamente para tener otras opiniones, que a ti como homosexual te moleste tanto que no opinen como tu y piensas que te están atacando, ¿por qué no puede haber gente a quienes le molesten los homosexuales o como a mí que me dan asco?“.

A esto agregó que “te pido, si puedes, que me contestes por tu opinión personal, ya que hay homosexuales que son más abiertos, más cultos e inteligentes que tú, que opinan muy abiertamente y con argumentos.(José Antonio Neme)”, cerró.

Pero la polémica no quedó ahí, puesto que “Chino” Ríos volvió a arremeter contra el fotógrafo, publicando la misma fotografía de él pero con un “duro” mensaje.

“ Pensándolo bien, qué me importa lo que piense un monopatín muerto de hambre, el hue… dice que se cuiden y el pastel se va al campo. Retiro mi pregunta anterior, este monoptín no clasifica”, concluyó.

