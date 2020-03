“No entiendo por qué me están atacando”: Cathy Barriga se enfrascó en tensa discusión con Diana Bolocco tras revelar primera muerte en su comuna

Durante a mañana de este lunes, la alcaldesa de Maipú Cathy Barriga informó sobre la primera muerte de una persona en su comuna, mucho antes de que el Ministerio de Salud confirmara esta noticia.

“Yo me reuní con el director del hospital El Carmen para pedirle vacunas. Cuando se notifica un caso positivo, a la autoridad le está llegando muy tarde esta información. Nosotros establecimos una comunicación directa y me informan cada caso positivo”, comenzó explicando la edil.

Tras esto, la conductora del espacio Diana Bolocco no pudo contener su molestia y le dijo a la alcaldesa que “esta información que nos entregas no debiera seguir un conducto regular en que se informe primero a la autoridad central, al gobierno y esta noticia la comunique primero el ministro Mañalich y no usted”.

La edil no tardó en contestar y declaró que “yo lo estoy comunicando porque soy la alcaldesa de Maipú. Yo represento a la comunidad y creo que es justo que los vecinos estén comunicados de cada caso”.

“Yo entiendo las buenas intenciones, pero me parece que en una situación de pandemia tan grave como la que estamos viviendo tiene que seguir un conducto regular. De hecho el alcalde de Renca no informó sobre el fallecimiento del sábado pasado”, replicó la animadora.

Tras sus palabras, la edil volvió a responder: “Yo no estoy dando este móvil para un cuestionamiento de lo que se hace en la comuna. Si yo les digo que acaba de fallecer una persona es porque me llega la información, no creo que sea cuestionable informar a la comunidad sobre la verdad“.

Por su parte, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei -quien también se encontraba en el estudio- criticó duramente la noticia dada a conocer por la autoridad comunal.

“Acá hay 345 comunas, todos los alcaldes están haciendo lo mismo que tú Cathy. Pero acá hay una noticia super grave que es el fallecimiento de una persona, es súper delicado lo que dices”, dijo Matthei.

“Están cuestionando la información que estoy entregando. Mi obligación es transparentarla la información a la comunidad. Yo no voy a ocultar información y no estoy pasando llevar a nadie”, señaló Barriga.

En tanto, Diana Bolocco aclaró que “no estamos cuestionando la información, solo estamos cuestionando la vía regular de la entrega de ésta. Nos parece pertinente que haya una sola voz en esto”.

Finalmente, la edil de Maipú sostuvo que “los resultados se están sabiendo cuatro días después. La realidad es otra. Yo no entiendo por qué me están atacando, ¡no me cuestionen ustedes que no son la autoridad!“, cerró.

Revisa acá parte del momento: