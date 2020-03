“Desde chico un conocedor culinario”: La tierna imagen de “Pancho” Saavedra que causó “trolleos” en redes sociales

Una tierna imagen fue la que publicó el animador Francisco Saavedra en sus redes sociales. El conductor de televisión compartió un registro de cuando era tan solo un niño, la que causó diversas reacciones en la plataforma de Instagram.

Junto a la imagen, el animador llamó a sus seguidores a quedarse en casa, en medio de la emergencia que se vive actualmente a causa del coronavirus.

“Quédate en casa y si puedes aíslate. Tenemos que salir bien de esta sea cual sea tu credo, aférrate a la fe y cuídate tú y los tuyos”, comenzó expresando.

A esto agregó que “cuando era niño y sentía miedo, mi mamá me abrazaba y rezábamos: ‘Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, ni ahora ni en la hora de mi muerte. Amén"”.

“Quiero abrazarte mamá, pero no lo haré por tu bien y por el papá y por la abuelita y por la gente que los rodea y que amo 😢”, cerró su mensaje.

No obstante, el registro causó rápidamente diversos “trolleos” de sus seguidores: “De chiquitito bueno pal diente 😍”, “El cazuelitas”, “desde chico comiéndote todo ah”, “Desde chico un conocedor culinario”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Revisa la publicación acá: