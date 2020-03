Pamela Díaz se refirió a las críticas que recibió su hija Trinidad por mostrar su cuerpo en redes sociales

La animadora Pamela Díaz, en su visita al programa “Sigamos de Largo” de Canal 13, se refirió a la popularidad en redes sociales que tiene su hija mayor Trinidad.

Particularmente, la animadora abordó una polémica situación que vivió su hija en la red social de Instagram, cuando la joven compartió una fotografía en bikini.

“Lo que me pasa con la Trini, que como no le gusta mucho que hable de ella, pero sale en todos los portales por la cantidad de seguidores que tiene (…) El verano pasado ella muestra una foto en bikini, la Trini no es una chiquilla flaca y sus curvas son bastante grandes, bien grandotas, pero se ve estupenda y todo”, comenzó contando.

A esto añadió que “la cosa es que ella subió la foto y una señora le dice ‘anda a operarte, te ves guatona’, entonces ella va y le contesta ‘señora sabe ¿qué? Yo me amo así’ y yo pensé que le iba a contestar cualquier tontera pero (…) ella es un poco más sensible”, afirmó sobre su hija.

