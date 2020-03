“La plata va y viene”: Jorge Zabaleta tomó vital decisión por crisis de Coronavirus

El actor Jorge Zabaleta se encuentra en aislamiento estos días por la pandemia del virus COVID-19 y está pendiente de sus otras actividades económicas como las propiedades. De hecho es dueño de un hotel en San Pedro de Atacama, el cual debió cerrar, y unos departamentos.

Es en este negocio que el actor de Juegos de Poder, Papi Ricky y otras producciones ha vivido los inconvenientes del panorama económico mundial: unos arrendatarios le pidieron ayuda y él no se negó. “Me pidieron si podían postergar el pago del arriendo”, reconoció a Las Últimas Noticias. “No les voy a cobrar. Les dije viéramos cómo va la cosa. Yo tiendo a confiar en la gente. Mira, yo tengo propiedades chicas, no son grandes arriendos. Si la gente no tiene para pagar esos arriendos, que no son tan caros, es porque realmente están en problemas“, dijo.

Zabaleta agregó que el mismo ha tenido que sortear algunos inconvenientes, en donde le pidió al banco atrasar una cuotas del dividendo, para que le den 3 o 4 meses de gracia. Y si bien desde aún no recibe una respuesta, eso no detuvo que se pusiera en el lugar de sus arrendatarios para brindarles una mano.

“Qué voy a hacer. ¿Los voy a echar? Por ningún motivo. Uno tiene que ponerse en los zapatos de la otra persona (…) hay que trabajar a full la empatía, algo que nos ha faltado tanto. Creo que este es el momento para desarrollarla. La plata va y viene, da lo mismo. Este es un momento de emergencia”, agregó al citado medio.

Por último, Zabaleta afirmó que “si algo bueno va a quedar de todo esto, es eso, dejar los egoísmos, ayudarnos unos a otros y empezar a conocernos”.