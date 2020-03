El notable “fail” de Carter en matinal de CHV al decir supuesta frase de Einstein

En una nueva emisión del matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión, estuvieron de entrevistados tres alcaldes de la Región Metropolitana: Daniel Jadue (Recoleta), Rodolfo Carter (La Florida) y Claudia Pizarro (La Pintana).

Bajo este contexto, el edil de Recoleta arremetió contra el Gobierno y contra el ministro de Salud, Jaime Mañalich, en el contexto de la emergencia que se vive actualmente a causa del coronavirus. También insinuó que podrían haber dudosas intenciones en el hecho de no decretar todavía la cuarentena total en toda región.

Tras las palabras de Jadue, el edil de La Florida tomó la palabra y afirmó que “yo comparto que hay que declarar la cuarentena. El día domingo vamos a estar en cifras elevadísimas. Superando en proporción a Italia o España”.

A esto añadió que “no pretendo justificar, pero yo creo que todos estamos haciendo lo mejor posible. De ahí a suponer intenciones, yo también podría suponer intenciones del alcalde Jadue“, lanzó el edil, para luego decir una polémica frase.

“Como diría Albert Einstein, si seguimos con el ojo por ojo, el mundo va a terminar tuerto“, dijo. No obstante, el jefe comunal de La Florida se equivocó y dijo una frase de Mahatma Gandhi.

A pesar de esto, los entrevistados y conductores no se percataron de esta situación y llegó el turno de Jadue de realizar su réplica: “Aquí no hay una intención de andar mirando bajo la alfombra por intereses, es ver la realidad. De decisiones que no se toman o se toman mal. Porque a los alcaldes le piden explicaciones y no al ministro. Hay que cambiar al que está dirigiendo el buque. Me sorprende que cuando los casos suben, la información la da otra persona. Y cuando baja, aparece el ministro, que incluso se da el lujo de tuitear”, dijo la autoridad comunal de Recoleta.

Revisa las reacciones que dejó la frase de Carter:

CTM pusé el chv y Carter dice algo como "bueno como dijo EINSTEIN ojo por ojo y quedamos todos tuertos" PERO PORQUE VOTAN POR ESTA GENTEEE

Igual me reí, pero wnnn bastaaa#ContigoCHV — Lucia (@gallifrei14) March 27, 2020

“Ojo por ojo y el mundo quedará tuerto dijo einstein”- con esta frase el alcalde Cárter demostraba su sabiduría en matinal. Amigo, yo le tengo otra “no crea todo lo que sale en internet”- la dijo Arturo Prat — SergioAndux (@sergioandux) March 27, 2020

El alcalde Carter se mandó una Piñericosa. Le atribuyó a Einstein una frase de Gandhi: "Ojo por ojo y el mundo acabará ciego". #ContigoCHV — Juan Carlos Berner (@jcbernerl) March 27, 2020

#ContigoCHV CÁRTER no lo dijo Einstein lo dijo GHANDI — Rodrigo (@r_jorquera) March 27, 2020