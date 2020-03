Julián Elfenbein desclasificó cómo lucía durante su juventud: “Sí, soy yo. No se rían”

El animador de “Pasapalabra”, Julián Elfenbein, durante los últimos días ha desclasificado algunas antiguas fotografías y, el día de hoy, hizo lo mismo con unas de su juventud.

Ahora, a través de Instagram, compartió una fotografía de antaño en donde le enseñó a sus más de 500 mil seguidores cómo lucía en su juventud, con un singular look.

“En nueva casita… matando el tiempo….ordenando y aprovechando de armarla y dejar todo lindo, en estos tiempos de encierro, apareció otra caja de recuerdos. Sí soy yo. No se rían. El sexto de los Jackson’s Five. El hermano perdido. Lo lamento mucho. Pero no se rían porfa. Sin bullying…yaaa”, escribió en la publicación.

En los comentarios las personas sostuvieron que si bien su cabello es lindo, ahora se ve “mucho mejor“.

Aquí puedes ver las imágenes que compartió: