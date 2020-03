Martín Cárcamo reveló la reacción de sus hijos al ver las críticas que él recibe en redes sociales

En una nueva emisión del programa de Canal 13 “Sigamos de Largo”, estuvo como invitado el animador de televisión Martín Cárcamo, quien fue entrevistado mediante una “videollamada” tras el llamado del Gobierno a realizar cuarentena en sus casas.

Fue en este contexto que el animador conversó con Maly Jorquiera y Sergio Lagos sobre la relación que tiene con sus hijos: Alfonsina, Luciano y Mariano.

En específico, Cárcamo abordó las críticas que recibe en ciertos períodos a través de redes sociales, y cuál es la visión de sus hijos con respecto a esto.

“Yo creo que ellos ya están curtidos y hacen la diferencia; lo bueno no es tan bueno ni lo malo no es tan malo”, dijo.

Asimismo, aseguró que “yo siempre les digo que no hay que extremar ninguna de las dos posiciones, esto es una carrera, un oficio, igual que cualquier otro, con la diferencia de que uno está muy expuesto, pero lo importante es que ellos entiendan que esto tiene que ver con una vocación“.

A esto añadió que “si algo les molesta yo soy súper respetuoso. A veces cuando me he equivocado me dicen: ‘oye papá respeta mi intimidad"”, indicó el animador.

Finalmente, reveló una desconocida anécdota: “Han visto cuando uno es papá y le dice a los niños por el nombre, ejemplo María Paz. A mí me pasa al revés, me dicen Martín”, dijo, por lo que él les piden que lo llamen ‘papá’.