Influencer española funa a Francini: la acusa de robarle sus fotos y su cuenta ya no está activa

“Esta página no está disponible”. Eso sale si uno intenta ingresar a la cuenta de Instagram de la ex chica de Axé Bahía, Francini Amaral. Todo indica que el perfil ya no está activo por una acusación de plagio que denunció otra usuaria de la red social, la “Food Stylist” española Laura López, o más conocida como @lauraponts.

Luego de que la influencer europea, con 259 mi seguidores, se diera cuenta que Francini, con 492 mil, usara sus fotos sin su permiso, y haciéndolas pasar como de autoría de ella, la decidió funar abiertamente por redes sociales. Acto seguido, la cuenta de la bailarina desapareció.

En un video que subió Laura, pidió a sus seguidores que denunciaran a su imitadora. “Me está robando las fotos de mi Instagram. Creo que es una vergüenza y una pena que con tanto seguidores tengas que robar fotos, por favor. Todos las fotos que ven de comida, son mías. Mías y de otra gente creo que también hay”, la dejó en evidencia.

El caso también fue comentado en Twitter: “Francini Amaral cerró su Instagram porque otra Influencer de España la funó por robarle todas sus fotos y hacerlas pasar por tomas de ella”; “Francini dice que las fotos las compro en Google pero la creadora de todo el contenido dice que no las vende. De hecho la está funando en su Instagram”.

Revisa las pruebas expuestas en Twitter: