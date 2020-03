Mariela Montero recibió grave acusación y no dudó en defenderse: tomará acciones legales

Una grave acusación se viralizó en contra de la actriz y modelo Mariela Montero, de parte de la Fundación Alma de gato Chile.

La fundación acusó a la actriz de tener en abandono a su gato llamado “Tom”. Asimismo, denunciaron a la modelo de hacer lo mismo con sus otras mascotas y en específico, con sus perros.

La defensa de Mariela

Ante esto, Montero no dudó en defenderse y afirmó que estas acusaciones son completamente falsas, asegurando sentirse muy dolida por este hecho.

En entrevista con La Cuarta, la modelo expresó que la situación es “terrible la verdad, es injusto, una gran mentira, un dolor en mi corazón que tengo por esta situación (…) Yo vivo en un edificio y hay una persona en particular, que no le conozco la cara porque sube fotos cubriéndose la cara y me insultan detrás de un avatar supuestamente por abandono animal”, acusó.

Asimismo, declaró que “esta persona subió una foto con mi gatito en sus brazos, se cortó la cara para que no se le viera (…) mandó la foto a una fundación y esta fundación replicó a otras fundaciones y de repente me viene una funa de gente que replica la noticia como si fuera verdad y nadie fue capaz de preguntarme como era la historia”.

“En septiembre del año pasado me pasó lo mismo. La misma persona, haciendo la misma situación”, contó la actriz.

Posteriormente explicó que “yo tengo un gatito, mi hermano lo trajo de un (terreno) baldío, estaba con el cuello pelado, toda la cabeza pelada, el cogote estaba atado de un cable a un palo y era flaquísimo”.

“Pero el gato no hay forma que se quede adentro de mi casa, yo vivo en un piso 6. (el gato) me rasguñó entera, le compre esas lanitas, montones de cosas para que él se quede adentro, casitas y no hay forma. Entonces yo me adapté a él y él no a mí y lo largué. Lo largo en la mañana a pasear y el gato se queda en el lobby y ahí la gente lo acaricia, la gente que limpia lo cuidan, lo miman. El gato es prácticamente de la comunidad pero hay gente que no le gustan los animales y como saben que es mi gato comenzaron a armar este tema”, reveló Montero.

Sobre la acusación que realizaron con respecto a un posible maltrato hacia sus perros, la modelo señaló que “esto es una falacia, esto es una mentira. Yo amo a los animales más que a los humanos“.

Finalmente detalló que tomará acciones legales junto a su abogado: “La primera vez se las deje pasar, porque dije ‘bueno, como uno es conocida y te expones a que te quieran o te odien, que te inventen romances, que te inventen cosas, estoy acostumbrada’, pero esta es la segunda vez”, advirtió.