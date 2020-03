¡Por culpa de un número! Martín Cárcamo detalló frustrado homenaje a Felipe Camiroaga en el Festival de Viña

Hace un mes Martín Cárcamo animó su segunda versión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, tema del cual conversó con el programa “Sígamos de largo” de Canal 13. En dicha instancia, el ex conductor de “Bienvenidos” reveló el homenaje que tenía pensado para el fallecido Felipe Camioaga en el escenario de la Quinta Vergara.

“Como todo el mundo sabe, con Felipe éramos muy amigos y él me ayudó mucho en mi carrera. Yo animé el Festival diez años después de que lo animó él… Daniel Sagüés, nuestro director de Bienvenidos en ese minuto, y además súper amigo de toda la vida, llegó de sorpresa como una hora antes y me dijo ‘te traigo los zapatos que ocupó Felipe en ese minuto, que yo los tenía’“, narró.

Sin embargo, hubo un detalle que echó a perder el tributo al “Halcón de Chicureo” en el show televisivo. “Estaba muy emocionado y sentía que Felipe estaba ahí. Lo mejor de todo, como siempre, es que Camiroaga tenía salidas súper especiales. Dije ‘ya poh’. Me vestí, me puse los zapatos, ¡y me quedaron chicos, hueón! Felipe calzaba 42 y yo 43″, expresó el cabecilla de “Bailando por un sueño”.

Bajo esa premisa, Cárcamo reveló que mantiene otros objetos que Camiroaga le obsequió. “Soy medio fetichista, así que guardo varias cosas. Tengo unas corbatas que me dio Felipe guardadas hace mucho tiempo. Tengo una corbata que me dio Sergio (Lagos) cuando era rostro de una marca ropa”, complementó.