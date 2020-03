¿Rojo peligra? TVN habría despedido a importante figura del espacio de talentos

Este lunes se vivió una intensa jornada en el canal estatal de TVN luego de que se tomaran medidas debido a la crisis que enfrenta, así como la contingencia que ha significado el coronavirus, obligando a modificar la parrilla programativa.

Una de las salidas que se informó durante el día fue la de Mauricio Bustamante, quien no seguirá en el canal tras no llegar a un acuerdo económico. Esto, debido a que se le habría comunicado que a él, junto a otros rostros, se le bajaría el sueldo un 50%.

No obstante, esta no es la única figura que abandonaría los pasillos de TVN. De acuerdo al portal Fotech, el productor Gonzalo Cordero fue despedido, lo que alargó la lista de personas que no continuarán en la estación, sumándose a Jaime Boetsch (director de Programación), Mario Sepúlveda (gerente técnico) y Macarena Albornoz (gerenta de Recursos Humanos).

Estas salidas complicarían a “Rojo, el color del talento“, pues Cordero era el productor general del espacio, de acuerdo al portal Página 7.

El programa de talento se vería complicado en su continuidad, ya que si bien se había especulado de una nueva temporada, la contingencia del coronavirus Covid-19 complica estos planes.