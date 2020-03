“¡Por favor, Amaro, no seas ciego!”: El tenso momento que se vivió entre Iván Moreira y el conductor de “Bienvenidos”

En una nueva emisión del matinal “Bienvenidos” de Canal 13, el conductor del espacio, Amaro Gómez-Pablos, vivió un tenso momento con el senador Iván Moreira.

Todo comenzó cuando en el programa se discutía el tema de los pagos de los permisos de circulación, lo que generó largas filas durante la mañana de este martes en distintos sectores del país, hecho que activó una alerta en cuanto a una eventual expansión del coronavirus.

Bajo este contexto, el comunicador le consultó a Moreira sobre su responsabilidad de “aprobar una ley mal hecha”, según indicó el periodista.

“Primero que todo, aquí ha habido una desinformación de parte de los medios, de lo que se aprobó. La ley de prórroga de patentes, esa ley no se aprobó. Esa ley fue declarada inconstitucional, y como esa ley era inconstitucional, se buscó una fórmula de algunos parlamentarios, que la verdad nos pusieron a todos entre la espada y la pared, y que decía que no se van a sacar partes por permiso de circulación vencidos hasta el 30 de junio”, comenzó explicando el senador.

Asimismo, reconoció que “sí, es una ley mala, estamos trabajando, haciendo un esfuerzo (…) Hay una responsabilidad del parlamento, pero no nos hagan parecer a nosotros, menos los alcaldes, como que aquí hubiera una mala fe, porque nos hemos sacado la mugre trabajando día y noche”.

Tras esto, señaló que no se “percataron” de ese punto al momento de votar para aprobar la moción, acusando que también han visto otros temas, tales como la ley de protección de los empleos de los trabajadores.

Fue justamente en este momento cuando el periodista Amaro Gómez-Pablos intervino y criticó al senador: “La falta de celeridad y de rigurosidad con respecto a la desprotección que existe en estos momentos hacia el trabajador. Si yo soy Pyme, si yo soy empleador, todavía no sé a qué atenerme porque el parlamento todavía no me está arrojando resultados, estamos en tiempos excepcionales, todo el mundo está trabajando extraordinariamente y ustedes resulta que todavía no arrojan resultados”, declaró.

Inmediatamente Moreira respondió lo siguiente: “Por favor, Amaro, no seas ciego… ustedes están detrás de una pantalla y es fácil decir y criticar con el dedo. La única razón que tienen los alcalde es que efectivamente no fueron consultados. Y en ese sentido tienen razón, pero no por una ley mala… la mayoría de los chilenos quiere prórroga, la mayoría no tiene plata para pagar, buscaremos una solución”.

A esto añadió que “le pedí al gobierno que dentro de las próximas 24 horas, se evalúe un veto aditivo, que permitirá corregir la equivocación del pago completo de las patentes, eso es lo que hay que hacer hoy día, no sacamos nada con seguir apuntando a los parlamentarios”.

Cabe recordar que en la mañana de este martes, el Presidente Sebastián Piñera anunció el ingreso de un veto sustitutivo con discusión inmediata para eliminar las respectivas multas e intereses., además de permitir el pago en dos cuotas del Permiso de Circulación 2020.

De esta forma, la primera cuota se pagaría antes del 30 de junio, mientras que la segunda antes del 31 de agosto de 2020.