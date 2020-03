Rocío Marengo no contuvo las lágrimas tras no lograr un plato en “MasterChef Celebrity”

En un nuevo capítulo de “MasterChef Celebrity” se vivió un tenso momento en medio de una competencia de eliminación. Esto, luego de que Rocío Marengo colapsara en medio de una preparación de un salmón con puré de zapallo.

La trasandina no logró aguantar el llanto mientras intentaba preparar su plato, mientras sus compañeros la observaban desde el balcón.

Roció Marengo: “No… ¡No!”, lanzando lejos una cuchara de palo.

“Botota Fox”: “¿Qué pasó?”

Marengo:: “Tengo todo quemado” (llorando)

Steffi Méndez: “Amiga, no llores. Dalo todo, lo último de ti”

Marcelo Marocchino: “¡Ro, tranquila!”

Fernanda Fuentes: “¿Qué pasa? ¿Qué pasó?”

“Botota Fox”: “¡Se te está cayendo el puré, Rocío!”

Fuentes: “¡Ey! ¡Estoy yo acá! ¿Qué pasó?”

Marengo: “No me sale…”

Tras esto, Marengo soltó: “Ya está. Quedé eliminada. Trato de ponerle lo mejor y no me sale (…) Le pongo muchas expectativas, y cuando no me sale, me siento como que me frustro”, cerró.

Finalmente el eliminado fue el locutor Patricio Torres, quien con lágrimas se despidió de sus compañeros.