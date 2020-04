“Existe gente muy mala”: Leo Méndez Jr. mostró agresión que lo dejó con un ojo morado

El hijo de Dj Méndez, Leo Méndez Jr., generó preocupación a través de sus redes sociales, luego de compartir un registro donde aparece con un ojo morado.

El registro lo publicó en su cuenta de Instagram, mediante una “historia”, recibiendo inmediatamente diversas preguntas por parte de sus seguidores sobre su estado de salud.

“Existe gente muy mala en este mundo. Cuídense chicos“, escribió Leo Méndez en su Instagram, para posteriormente explicar lo que le había sucedido.

Según detalló, en estos momentos se encuentra bien, y lo que sucedió es que un sujeto lo empujó de una escalera, pegándose con la manilla de una puerta.

“Chicos me encuentro bien, gracias por su tremenda preocupación. Un tipo me empujó de una escalera, tras lo cual me pegué con todo el ojo contra la manilla de una puerta. Me he ido a ver a un hospital y todo súper bien”, dijo a través de su Instagram.

