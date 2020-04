A Don Francisco no le quedan muchas más Teletones: el animador ya planeó su retiro

Don Francisco tiene claro que esta Teletón es una de las más extrañas y diferente que ha existido. La pandemia del coronavirus Covid-19 cambió por completo toda la organización y gran parte del evento se hará desde las casa de los animadores. Este año ni siquiera habrá meta que alcanzar.

En entrevista con La Tercera, el animador indicó que “es terrible porque nunca la viví (esta situación). Y también estoy un poquitito ya viejo. Este programa se llama Teletón, pero no es una Teletón, es algo distinto”.

Sobre la suspensión de la clásica meta monetaria, Mario Kreutzberger respondió que “yo tengo una frase que no es de Teletón, es “¡qué dice el público!”. Y cuando preguntamos, sentí que el público se sentía muy presionado con una meta, porque muchas personas no pueden donar en este momento, pero hay otros que sí pueden, y por eso no hay meta”.

Otra revelación que dio, es sobre su retiro del evento que, según él, “ya había decidido antes dar un paso al costado para que otra gente más joven esté en esto”, detallando que la próxima Teletón podría su última.

¿Habrá una Teletón a fin de año? “La verdad es que no sabemos, tenemos que saltar esta valla. Normalmente uno podría decir ‘sí, a lo mejor’, pero aquí yo no sé cuántos meses tengo que estar acá adentro (de casa), no sé si voy a saltar esa valla. No podría decir cómo será”.