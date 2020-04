El simbólico traje que utilizó Don Francisco al inicio de la Teletón: explicó su significado

La versión de la Teletón este año comenzó de manera distinta debido a la crisis por el coronavirus Covid-19.

En la instancia Don Francisco inició la jornada, desde su casa, con emotivas palabras y al borde de las lágrimas.

En este contexto, Mario Kreutzberger, decidió vestirse de una forma especial.

“Hacía muchos días que no me ponía un traje, me lo puse porque es simbólico, este traje me lo puse en 2010, para el terremoto, cuando hicimos el Chile ayuda a Chile, cuando murieron 525 compatriotas, 23 desaparecidos; cuando la mitad del país se cayó”, narró el animador.

Luego agregó: “Un presidente llegaba, una presidenta se iba y esa noche nos unimos todos, juntamos mucho dinero para hacer unas escuelas, pero no era lo más importante, sino que nos juntáramos para levantar el espíritu de Chile“.

Por último finalizó con: “Por eso cuando hacemos este programa queremos decir que nuestra primera meta es nuestra salud, la de todos los que viven en Chile; nuestra segunda meta es acompañarte solidariamente (…) la tercera es cumplir con la ilusión de los niños que invitamos y convocamos durante 40 años“.