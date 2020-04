“¡Ya, qué cante Lucho Jara!”: J.C. Rodríguez se robó la atención siendo el más dicharachero de la “Matinatón”

Julio César Rodríguez se tomó con humor la “Matinatón” que los canales realizaron esta mañana, saliéndose de la sobriedad de sus compañeros animadores de los otros canales y de Don Francisco.

Desde que tomó la palabra, el conductor de “Contigo en la Mañana”, de Chilevisión, empezó con las bromas. Primero porque se le escuchaba mal y después imitando el acento español de Amaro Gómez-Pablos. En definitiva, J.C. brilló por ser el más desordenado del grupo, causando la risa de sus colegas.

Ya para finalizar el show, Rodríguez dejó al descubierto la descoordinación que lo dejó como único representante de su canal, frente a los dos animadores de las demás matinales.

“Estoy pidiendo la palabra porque me quedé como el Chavo del Ocho, solo acá. Nos dijeron que era un animador no más, y como he pegado hasta a tiña. He tenido sarna, tiña, piojos y todos los virus. La Monse (Álvarez) está en su casa y yo estoy acá”, dijo con humor.

“En esta vecindad yo soy el Chavo y Mega es el Kiko, como siempre. Ahí te veo con tres animadores y nosotros acá estamos solos. Pero quiero decir que la Monse de corazón está acá con nosotros. Ella es la que más quería estar”, dijo, para luego incorporar a la periodista desde su casa.

Pero J.C. no aflojó, y siguió tirando la talla contra sus rivales televisivos. “No sé si puede entrar la Begoña (Basauri) también en Mega”, porque a esa altura, ya estaba Diana Bolocco, José Miguel Viñuela y Luis Jara en pantalla.

Ante tanta “chacota” del animador, Tonka Tomicic pidió orden y que le dieran espacio para que Don Francisco hablara y pudiera decir algunas palabras finales. Pero J.C., con tardanza en el retorno de audio, siguió echando bromas: “¡Ya, que cante Lucho Jara, qué cante Lucho Jara!”. Las carcajadas volvieron a salir en medio de un tono algo solemne.

En todo caso, Mario Kreutzberger agradeció el humor. “Dentro de todo, también tenemos que tener el espíritu y tenemos que salir adelante. Estamos todos muy estresados”, dijo.