Historia del pequeño Axel se robó las miradas en la Teletón y conmovió a los televidentes

Durante este sábado los televidentes de la Teletón 2020 se conmovieron con la historia de Axel Velásquez, un menor que vive en la Isla Chidhuapi y que debido a su discapacidad motriz, no puede moverse con facilidad y es ayudado por su madre.

Justamente ella es la encargada de darle una vida mejor a su hijo en medio de la adversidad, cargándolo al hombro por largos ratos, tramos y caminos difíciles.

La narración de esta familia conmovió a los usuarios de las redes sociales, quienes reaccionaron con mucha emoción.

Maravillosa historia. Una madre hace todo por su hijo. No hay límites.

#TeletonTeAcompaña Axel, estoy llorando hasta no más poder. Te admiro a ti por tus ganas de aprender a caminar y a tu madre por no darse nunca por vencida. A tu Padre por ser alguien igual de esforzado. Me tienes llorando Axel. Eres grande 😭❤️👏🏻🇨🇱

— Apruebonuevaconstitución (@Maguierv) April 5, 2020