“Cantas mejor en el comedor”: aparición de Paulina Rubia en la Teletón generó diversos comentarios en las redes sociales

Paulina Rubio fue otra de las artistas que dijo presente en la edición 2020 de la Teletón. En un enlace desde Miami, la cantante mexicana saludó a Don Francisco e interpretó la canción “Lo haré por ti”.

Justamente la actuación de la azteca generó diversos comentarios en las redes sociales. Mientras algunos criticaban el playback, otros aplaudieron su entonación e incluso afirmaron que cantaba mejor que en sus recitales.

“Estaba dándolo todo” y “Yo te quiero, pero cantas mejor en el comedor que en vivo” fueron parte de ellos.

Paulina Rubio me hace extrañar los Karaokes a las 2 de la mañana con 3 picolas encima! 🤣 #Teleton2020 #teletonteacompana pic.twitter.com/jjP6twgo1N

Es idea mía o Paulina Rubio no tenia idea porque estaba ahí??? Me dio la impresión que no sabía nada de Teleton y hablaba del coronavirus #TeletónTeAcompaña

— genesis Belen Valenz (@genybely) April 5, 2020