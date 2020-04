La razón por la que Karol Lucero fue criticado al salir de su casa durante cuarentena

Este lunes Karol Lucero salió de su casa en medio de la cuarentena por una justificada razón: ir al oftalmólogo.

Tras ello, el expanelista de “Mucho Gusto” subió una fotografía preguntando a sus seguidores si debería haber cuarentena total en el país.

“Día 23 #cuarentena …visita al #oftalmologo y aún mucha gente en las calles, debería ya haber 40tena total? #stayhome”, escribió.

Sin embargo, detalles de su fotografía provocaron críticas ya que al parecer tenía muchos filtros, siendo cuestionada incluso su mascarilla.

“Porque tan retocado bro?🤭 si no lo necesitas”, “te ves más regio y divino sin filtro”, “Por qué no usas mascarillas y solo andas con un filtro no das el ejemplo”, le respondieron.

“Debajo del filtro mi mascarilla 😘👍🏻” se defendió el exanimador de Yingo.

¿Qué te parece?