El doloroso accidente que sufrió Ignacia Allamand en “MasterChef”: “Fue tan absurdo que me da vergüenza”

El nuevo capítulo de “MasterChef Celebrity” estuvo marcado por el estrés, los roces y un accidente de Ignacia Allamand.

El desafío del episodio de eliminación consistía en preparar postres en 50 minutos, donde al equipo blanco le tocó el pie de limón.

La actriz cometió errores en su equipo, lo que provocó terminar con una quemadura en el brazo.

“Saco la masa del horno y cometo un error tan absurdo que me da vergüenza, yo en el apuro no lo tomo bien (molde), lo tomo de abajo pensando que lo tengo bien agarrado, y el borde se desprende y se me desliza por el brazo; este es un molde metálico a varios grados de calor y me quema feo”, detalló Allamand.

A pesar de estas dificultades, el postre que presentaron recibió buenas críticas, salvo por la masa que se encontraba quebrada y no de un mismo nivel.