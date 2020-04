El gran orgullo del chef Sergi Arola por su polola chilena: “La palabra admiración se queda corta”

En el Día Mundial de la Salud, el reconocido chef español Sergi Arola quiso destacar la labor de los profesionales en el área, quienes han cumplido una destacada labor en medio de la pandemia por el coronavirus.

En particular, el exjurado de “MasterChef” le dedicó conmovedoras palabras a su polola chilena de 33 años, quien se desempeña como enfermera en el país.

“Hoy, el Día Mundial de la Salud, es vuestro día Francisca Laree mi amor bonito. La palabra ‘admiración’ por vuestro compromiso, vocación y profesionalidad, se queda cada día corta conforme avanza la pandemia”, comenzó expresando a su pareja.

A esto agregó que “toda la sociedad sin distinción de raza, cultura o estatus social, hemos contraído una deuda impagable con todos vosotros, con todo el personal sanitario en todo el mundo, yo desde mi orgullo como tu pareja, esperando días mejores para que volvamos a estar juntos, para poder cocinar y cuidar también yo de ti, como tu cuidas de tus pacientes. Te quiero peque!”, fue su mensaje.

De manera inmediata su pareja contestó el mensaje, pero con una importante advertencia sobre el coronavirus.

“Mi amor, lo único que quiero es que tomen conciencia de una vez de lo que está por venir en Chile, me frustra ver que no hacen lo mínimo que es no salir de la casa si no es necesario 😔. Y a ti te amo con todo mi ❤️”, dijo la polola de Sergi.

Revisa la publicación acá: