Kathy Salosny revela romance entre Jordi Castell y reconocido cantante mexicano

En medio del período del cuarentena, muchos famosos han optado por utilizar sus redes sociales para compartir más de cerca con sus seguidores.

Uno de ellos es el animador Jordi Castell, quien entrevistó a su íntima amiga Kathy Salosny. En el espacio, llamado “El aperitivo”, la animadora realizó inéditas confesiones sobre la vida personal del fotógrafo.

Todo comenzó cuando un usuario le consultó a la exrostro de Mega desde dónde conocía a Jordi. Frente a esto, Salosny reveló que “desde que tuviste el romance con Luis Miguel, desde ahí nos conocemos“, soltó.

Tras esto, el fotógrafo solo atinó a reírse y declaró que “éramos chicos Kathy, cómo dices eso”.

“Pero si es verdad, que te importa. Pero tú tuviste un romance con Luis Miguel”, insistió Salosny. “No fue un romance. Fue una noche, fueron dos noches, no una noche y un día”, explicó finalmente Castell.

“Fue hace 30 años, Kathy, éramos chicos. No fue muy…..Además fue una cosa tan anónima porque él siempre ha ido de hetero, no me gusta sacar del clóset a la gente”, finalizó.