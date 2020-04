“No es algo muy común”: Camila Hirane reveló el “noble gesto” que tuvo actor de “Verdades Ocultas” con ella

Una trágica muerte tuvo el personaje interpretado por Camilo Carmona, “Marco”, en la teleserie de Mega “Verdades Ocultas”.

Esto, luego de que la villana de la teleserie, Eliana, lo asesinara a quemarropa, luego de que éste cumpliera su sueño de casarse con Agustina, interpretada por la actriz Carmen Zabala.

Tras la despedida de Camilo Carmona de la producción de Mega, varios de sus compañeros quisieron despedirse a través de sus redes sociales, con cariñosos y emotivos mensajes dirigidos al actor.

Una de estas actrices es Camila Hirane -que interpreta a Rocío- quien le dedicó un conmovedor mensaje a Carmona mediante su cuenta de Instagram, donde también relató el noble gesto que tuvo el actor con ella.

“Con Camilo Carmona nos conocimos en esta teleserie. Yo le empecé a decir ‘coach’ porque me apañaba y me daba consejos. Lo que no es algo muy común en nuestro trabajo”, afirmó Hirane en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía de ambos.

Asimismo, relató que “nos fuimos haciendo amigos de puro que a los dos nos gusta mucho actuar. Lo admiro y lo quiero. Y lo extraño en la teleserie ahora que se fue. Pero como nos hicimos amigos, igual lo sigo viendo”.

No obstante, aclaró que se siguen viendo solo a través de videollamadas. Finalmente, declaró que “tenemos Camilo Carmona pa rato”.

Revisa la publicación acá: