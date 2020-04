Jordi Castell es agredido por fanáticas de Luis Miguel tras reconocer romance con el cantante 

Jordi Castell reveló que es víctima de agresiones por parte de las fanáticas de Luis Miguel. El conflicto comenzó luego que el fotógrafo reconociera que tuvo un “affaire” con el enigmático cantante mexicano.

“Ni te explico cómo me ha agredido por redes sociales su club de fans. Yo no hice ninguna confesión, me echaron al agua por algo que pasó hace 30 años”, manifestó Jordi en entrevista con diaria La Cuarta.

“Muchos me han dicho que estoy buscando pantalla, yo estoy feliz con El Aperitivo, no me interesa ir a la televisión. Jamás se me ocurriría hablar de un polvo pasado cuando estoy casado, tampoco me voy a colgar de algo que no fue importante en mi vida”, indicó.

“Tuve buenos amantes y buenas relaciones, y probablemente algún día hablaré de eso, pero no de algo que pasó en una noche en un hotel, fue súper irrelevante”, agregó.

Recordemos que la polémica confesión se realizó en el programa online “El Aperitivo” de Revista Velvet. El espacio es conducido por el fotógrafo, quien entrevista a diferentes figuras del espectáculo durante el periodo de cuarentena por el brote de Covid-19.

En ese contexto Kathy Salosny, íntima amiga de Castell, fue invitada. Al inició del programa un seguidor le consultó desde cuándo conocía a Jordi y ella respondió: “Desde que tuviste el romance con Luis Miguel, desde ahí nos conocemos”.

La confesión incomodó al fotógrafo, quien rápidamente cerró el tema y dijo: “Fue hace 30 años, Kathy, éramos chicos (…) Además fue una cosa tan anónima porque él siempre ha sido hétero, no me gusta sacar del clóset a la gente”.